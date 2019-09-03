Из «Зенита»-2 ушли три футболиста

Из &#171;Зенита&#187;-2 ушли три футболиста
Один футболист ушел в ФК "Сочи". Фото: Pixabay

Дальнейшая судьба одного игрока уже известна, а вот чем займутся двое другие – пока непонятно.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Обо всем рассказали в пресс-службе петербургского футбольного клуба. Два игрока, Александр Еловских и Алексей Плотников, расторгли контракты с «Зенитом»-2 по обоюдному согласию. Их планы на ближайшее будущее туманны. Третий, Никита Колдунов, покинул «сине-бело-голубых», чтобы примкнуть к ФК «Сочи», куда уходят многие экс-игроки «Зенита».

Еловских, комментируя свой уход, поблагодарил всех за веру в него, а также пожелал удачи футболистам и тренерскому составу. К слову, в аренду из «Зенит»-2 ушел Нодари Каличава – он будет играть за «Звезду».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Терентьев продлил контракт с “Зенитом”, но проведет сезон в “Уфе”.

“Уфа” нанесла “Зениту” пока что единственное поражение в сезоне — петербуржцы проиграли в Башкортостане со счетом 1:0. “Уфа стоит на 10-ом месте из 16-ти в таблице РПЛ.

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