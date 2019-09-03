В уральской школе удалось предотвратить теракт

Благодаря своевременным действиям сотрудников правоохранительных органов, День Знаний в Кушве прошел без потрясений. Фото: https://pixabay.com/

Благодаря своевременным действиям сотрудников правоохранительных органов, День Знаний в Кушве прошел без потрясений. Фото: https://pixabay.com/

В городе Кушва под Нижним Тагилом задержаны два 16-летних школьника, почти осуществивших массовое убийство.

Теракты должны были осуществиться 2 сентября. По информации АН Между строк, один из них молодые люди планировали совершить в школе №1, другой — в электромеханическом техникуме. Как выяснилось впоследствии, мальчики искали в интернете информацию об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах. Они также интересовались историей школы «Колумбайн» и одноименным движением.

К счастью, сотрудники правоохранительных органов успели предотвратить катастрофу. Молодым людям придется нести уголовную ответственность по статье «Приготовление к преступлению двух и более лиц».

Напомним, что GazetaSPb сообщала о петербуржской акции 1 сентября в рамках которой жители города почтили память жертв Беслана.