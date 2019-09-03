Нашелся подрядчик для ремонта Выборгского шоссе

В конкурсе приняла участие только одна компания, которая и займется приведением в порядок участка дороги.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Обо всем сообщается на сайте госзакупок. В этот вторник опубликовали протокол подведения итогов, согласно которым 575 миллионов рублей получило акционерное общество «ВАД». Именно оно отремонтируется Выборгское шоссе от проспекта Энгельса до КАД. На все работы у подрядчика будет время до 15 ноября 2020 года. Средства на ремонт удалось сэкономить потому, что строительство некоторых объектов перенесли на поздние сроки. Таким образом, отменили появление развязки на «Экспофорум» и некоторых объектов компании «Пилон».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на ремонт Корпусной улицы выделят почти 27 миллионов. Подрядчику предстоит обновить участок дороги протяженностью 0,63 км. Ремонтом занялась компания ООО «СевЗапДор».