За несколько дней санавиация помогла десяти жителям Ленобласти

За несколько дней санавиация помогла десяти жителям Ленобласти
Десять человек доставлены в больницы по небу. Фото: Вконтакте / НССА

В срочной госпитализации за последние три дня нуждались люди из разных районов региона.

Об этом стало известно 3 сентября. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Национальная служба санитарной авиации». В посте сказано, что было совершено несколько вылетов в Ленинградскую область, в рамках которых помогли десяти людям получить необходимую медицинскую помощь. Так, жителя Шлиссельбурга оперативно доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, врачи диагностировали у него ушиб головного мозга. Про еще одного пациента известно, что он попал в Ленинградскую областную клиническую больницу из Луги. Медики спасали жизнь ленинградцу с инфарктом.

Всего за три дня санавиация помогла транспортировать десяток человек. Как они себя чувствует сейчас – не уточняется, но их жизни в надежных руках.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что санавиация оказала помощь четырем жителям Ленобласти за сутки.

ленинградская область нсса пациенты санавиация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Храму нашли место на улице Передовиков
Трамп возмущен некомпетентностью мэра Лондона
Джастин Бибер рассказал о последствия ранней славы
Смерть петербурженки в бассейне Турции стала поводом для возбуждения ...
За несколько дней санавиация помогла десяти жителям Ленобласти
Кингисеппская гостиница скрывала иностранцев от учета
Хабиб Нурмагомедов готов драться с Порье хоть всю ночь
Джаред Лето отреагировал на флешмоб Гарика Харламова