За несколько дней санавиация помогла десяти жителям Ленобласти

Десять человек доставлены в больницы по небу. Фото: Вконтакте / НССА

Десять человек доставлены в больницы по небу. Фото: Вконтакте / НССА

В срочной госпитализации за последние три дня нуждались люди из разных районов региона.

Об этом стало известно 3 сентября. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Национальная служба санитарной авиации». В посте сказано, что было совершено несколько вылетов в Ленинградскую область, в рамках которых помогли десяти людям получить необходимую медицинскую помощь. Так, жителя Шлиссельбурга оперативно доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, врачи диагностировали у него ушиб головного мозга. Про еще одного пациента известно, что он попал в Ленинградскую областную клиническую больницу из Луги. Медики спасали жизнь ленинградцу с инфарктом.

Всего за три дня санавиация помогла транспортировать десяток человек. Как они себя чувствует сейчас – не уточняется, но их жизни в надежных руках.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что санавиация оказала помощь четырем жителям Ленобласти за сутки.