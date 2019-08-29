Санавиация оказала помощь четырем жителям Ленобласти за сутки

Санавиация оказала помощь четырем жителям Ленобласти за сутки
Среди пациентов была беременная женщина. Фото: https://vk.com/san.aviacia

Вертолеты санавиации области совершили несколько вылетов за сутки. Во вторник, 27 августа, помощь была оказана четырем людям.

Первый вылет был совершен из Луги. Гражданина доставили в Ленинградскую областную клиническую больницу в Петербурге. Врачи диагностировали острый коронарный синдром.

Согласно данным Нацслужбы санавиации, следующий вылет был совершен в Кингисепп. Там помощь оказали пострадавшему с черепно-мозговой травмой.

Из Волхова в Северную столицу доставили пациента с инфарктом. Последний вылет был совершен в Тихвин. Оттуда во Всеволожск привезли беременную женщину.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о режиме чрезвычайно ситуации в Приморском крае. Постановление подписал губернатор региона. Ущерб от сильных ливней составил около 100 млн рублей.

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