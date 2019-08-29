Санавиация оказала помощь четырем жителям Ленобласти за сутки

Вертолеты санавиации области совершили несколько вылетов за сутки. Во вторник, 27 августа, помощь была оказана четырем людям.
Первый вылет был совершен из Луги. Гражданина доставили в Ленинградскую областную клиническую больницу в Петербурге. Врачи диагностировали острый коронарный синдром.
Согласно данным Нацслужбы санавиации, следующий вылет был совершен в Кингисепп. Там помощь оказали пострадавшему с черепно-мозговой травмой.
Из Волхова в Северную столицу доставили пациента с инфарктом. Последний вылет был совершен в Тихвин. Оттуда во Всеволожск привезли беременную женщину.
Ранее в GazetaSPb сообщали, о режиме чрезвычайно ситуации в Приморском крае. Постановление подписал губернатор региона. Ущерб от сильных ливней составил около 100 млн рублей.