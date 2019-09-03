Храму нашли место на улице Передовиков

Раньше его хотели построить в парке Малиновка, но местным жителям удалось отстоять зеленую зону.

Об этом стало известно 3 сентября. Обо всем рассказали в городском комитете имущественных отношений. Изначально храм планировали возвести в парке Малиновка, идея не понравилась петербуржцам, они требовали перенести стройку. Власти нашли новый участок – на улице Передовиков. Здание займет более 27 тысяч квадратных метров.

Месторасположение уже утвердили в том числе с представителями РПЦ. Оно удовлетворяет все стороны, так что в скором времени там начнутся работы – осталось согласовать передачу участка.

Напоминаем, что конфликт вокруг храма и парка длился несколько месяцев. Люди выходили на митинги и требовали у властей отменить строительство.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что парк «Малиновка», возможно, спасён. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поставил если не окончательную, но всё же точку в медленно тянущемся последние несколько лет конфликте.