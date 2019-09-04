В Сосновом Бору появится ветлечебница за 447 млн рублей

Проект новой ветеринарной лечебницы в Сосновом Бору уже готов, осталось только найти подрядчика.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал жителям Соснового Бора, как продвигается работа над созданием ветлечебницы. По словам Дрозденко, проект лечебницы для животных уже прошел экспертизу. Площадь нового здания на улице Петера Великого составит 400 квадратных метров, он будет рассчитан на 60 приемов в сутки.

На строительство нового объекта из бюджета Ленобласти выделят 447 млн рублей. В скором времени будет объявлен конкурс на проведение работ, затем выбранный подрядчик приступит к строительству.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на строительство поликлиники в Кудрово выдали разрешение. Конкурсные процедуры по выбору подрядчика будут завершены в начале осени. К 20 сентября планируется заключить контракт, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.