На строительство поликлиники в Кудрово выдали разрешение

Поликлиника в Кудрово откроется в 2021 году. Фото: pixabay.com

Поликлиника в Кудрово откроется в 2021 году. Фото: pixabay.com

Исходно-разрешительная документация на строительство поликлиники в городе Кудрово Ленинградской области полностью готова. Это означает, что будущий подрядчик может приступить к строительству.

Конкурсные процедуры по выбору подрядчика будут завершены в начале осени. К 20 сентября планируется заключить контракт, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Новую поликлинику кудровчане, если все пойдет по плану, получат в 2021 году. Учреждение рассчитано на оказание помощи 43 тыс. человек и 600 посещений в смену.

Стоимость проекта, согласно смете, составляет 960,5 млн рублей. Деньги на строительство выделены из бюджета Ленобласти.

Поликлиника займет пять этажей. Здание будет связано с отдельным корпусом детской поликлиники теплым переходом. Общая площадь объекта — 6,5 тыс. кв. метров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к 2021 году в Ленобласти планируется переоснащение всех детских поликлиник.