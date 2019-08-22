Все детские поликлиники в Ленобласти переоснастят к 2021 году

Все детские поликлиники в Ленобласти переоснастят к 2021 году
Детские медучреждения уже приступили к закупке необходимого офтальмологического, эндоскопического, рентгенологического оборудования. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во всех детских поликлиниках Ленинградской области появится современное оборудование к 2021 году. Переоснащение пройдет в рамках программы «Здравоохранение».

По словам зампредседателя комитета по здравоохранению Ленобласти Павла Рязанова, проект детского здравоохранения подразумевает под собой переход всех 22-х детских поликлиник в регионе на «бережливый» формат, а также их оснащение современным оборудованием.

Детские медучреждения уже приступили к закупке необходимого офтальмологического, эндоскопического, рентгенологического оборудования, которое улучшит обследование детей. Каждый год на закупку оборудования правительство выделяет примерно 127 млн рублей из бюджета.

Всего на национальный проект «Здравоохранение» в текущем году в ЛО предусмотрено 1,2 млрд рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что поликлиники Ленобласти начали переходить на электронные медкарты. В поликлиниках региона закуплено оборудование, которое позволит быстрее перейти на ведение медкарт пациентов в электронной форме.

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