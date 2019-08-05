Поликлиники Ленобласти начали переходить на электронные медкарты

До конца текущего года к защищенной передаче данных должны подключить 31 медорганизацию. Фото: pixabay

До конца текущего года к защищенной передаче данных должны подключить 31 медорганизацию. Фото: pixabay

В поликлиниках региона закуплено оборудование, которое позволит быстрее перейти на ведение медкарт пациентов в электронной форме.

В рамках национального проекта по цифровизации здравоохранения, в Ленобласти закупили компьютеры и средства защиты информации для 24 поликлиник и серверное оборудование — для 7 поликлиник.

Так, для медицинских учреждений области закуплены компьютеры для рабочих мест врачей, принтеры, многофункциональные устройства, сервера и носители сертификатов электронных подписей.

До конца текущего года к защищенной передаче данных должны подключить 31 медорганизацию, что поспособствует упрощению записи на прием ко врачу через порталы gosuslugi.ru и zdrav.lenreg.ru.

Также будет создана единая электронная медкарта жителя Ленобласти, которая позволит врачу получать результаты лабораторных исследований пациента из любого медучреждения в электронном виде, через компьютер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские роддома перейдут на электронные карты до конца года.