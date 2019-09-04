Петербургу пообещали среду с дождями

Петербургу пообещали среду с дождями
Дожди продолжатся на следующей неделе. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла с ветром до 8 м/с.

Петербургу пообещали среду с дождями — впрочем, небольшими. Температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла.

Специалист центра “Фобос” Михаил Леус рассказал в Facebook утром 4 сентября, что Северная столица остается под влиянием малоактивного циклона. Петербуржцев ждет облачная погода, нормальное давление и юго-западный ветер от 3 до 8 м/с.

Сейчас в городе 14 градусов тепла — столбик может подняться до 19-21 градусов. Синоптики предполагают, что облачность задержится на несколько дней, а вот дожди пройдут сегодня и на время перестанут — до следующей недели. Световой день понемногу сокращается — солнце сейчас встает почти в 6 часов утра и садится почти в 8 вечера.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться энтеровирусной инфекцией.

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