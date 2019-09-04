Эксперты объяснили, почему петербуржцы травятся в ресторанах

Возможно, отравлений не стало больше, просто из-за соцсетей они вызывают больший резонанс. Фото: pixabay.com

Возможно, отравлений не стало больше, просто из-за соцсетей они вызывают больший резонанс. Фото: pixabay.com

Проверки ведомств не делают заведения лучше и не гарантируют невозможность отравления.

В Санкт-Петербурге участились случаи отравления в заведениях общественного питания. Сначала в шаверме “Еврокебаб” 54 человека подхватили сальмонеллез, потом из ресторана Шанхай пришли китайцы с расстройством желудка, а вчера пиццерию на Петроградской стороне оштрафовали за нарушение санитарии. Эксперты объяснили, почему, несмотря на усилия санитарных инспекторов, общепиты травят клиентов.

Совладелец баров “Мы же на ты” и Бутерbrodsky bar Александр Затуливетров объяснил РБК 4 сентября, что проверки ведомств мало помогают: нет гарантии, что повар не приготовит хорошие продукты грязными руками. Ресторанный бизнес растет, но из-за дилетантов, которые не знают, как его правильно организовать, отравления будут продолжаться.

Гендиректор сети «Чайникофф» Михаил Гусейнов рассказал изданию, что проверяющие из Роспотребнадзора выполняют план по штрафам, но не стремятся сделать заведение лучше. При этом он считает, что отравлений не стало больше, просто из-за соцсетей они вызывают больший резонанс.

Ранее GazetaSPb сообщила, что общепит, где отравилась семья оштрафовали на 40 тысяч.