В России почти в 200 раз снизилась заболеваемость гриппом

Ежегодно от гриппа страдает до 10 процентов мирового населения. Фото: pixabay

Ежегодно от гриппа страдает до 10 процентов мирового населения. Фото: pixabay

В Роспотребнадзоре заявили, что с 1996 года в России сократилось число заболеваемых гриппом в 196 раз. Это связывают с применением вакцины.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на экономическом форуме, что прививки против гриппа в России начали ставить в 1996 году. С того момента, спустя 23 года, заболеваемость вирусом гриппа в стране снизилась в 196 раз.

По словам Поповой, ежегодно от гриппа страдает до 10 процентов мирового населения. Вакцинация является наиболее эффективным способом борьбы с ним.

В России стартовала Всемирная прививочная кампания 4 сентября.

Ранее GazetaSPb сообщала, что опубликован список необходимых для школьников прививок. Вовремя сделанные вакцинация и ревакцинация защитят ребенка от болезни, предотвратят прогулы в школе, снизят риск заражения коклюшем у младенцев, а также освободят родителей от необходимости брать больничный.