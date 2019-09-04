В Выборге судостроительный завод спустил на воду судно «Норд Пилигрим»

В Выборге состоялась торжественная церемония спуска на воду рыбопромыслового судна «Норд Пилигрим», построенное судостроительным заводом города.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области 4 сентября, Выборгский судостроительный завод торжественно спустил на воду судно, которое предназначено для лова донных рыб.

На борту судна размещена техника, у которой производительность вылова и круглосуточной заморозки составляет до 100 тонн в сутки.

Судно «Норд Пилигрим» было построено Выборгским судостроительным заводом. Его длина составляет 80,4 м, ширина — 15,4 м, а высота борта до первой палубы — 11,7 м. С момента основания выборгская верфь построила не менее 250 судов с момента основания.

Ранее GazetaSPb сообщала, что рыболовный траулер «Скорпион» спустили на воду в Ленобласти.