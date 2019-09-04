“Зенит” играет с “Енисеем” в 1/16 Кубка России, но фанаты не рады

Енисей играет в ФНЛ и стоит на последнем месте в таблице. Фото: "Зенит"

Енисей играет в ФНЛ и стоит на последнем месте в таблице. Фото: "Зенит"

Игра в Красноярске намечена на 25-26 сентября — точную дату назовут позже.

Жеребьевка 1/16 финала Кубка России показала будущего соперника “Зенита”. Чемпион России отправится в Красноярск и сыграет с “Енисеем”.

Игра намечена на 25-26 сентября — точную дату назовут позже, сообщает “Зенит” 4 сентября.

“Енисей” в сезоне 2018/2019 впервые попал в РПЛ, но закончил турнир на последнем месте. Сейчас команда вернулась в ФНЛ и пока что справляется не лучшем образом: после 11 игр клуб Красноярска стоит на последнем месте в таблице из 20-ти с шестью очками.

Среди фанатов “Зенита” провели опрос в соцсети, кого они бы хотели видеть в качестве соперника в 1/16-ой. “Енисей” занял последнее место в опросе, набрав 20,5% голосов при общем числе 14 тысяч 525 проголосовавших. Пользователи соцсетей заявили, что футболистам придется терпеть долгий перелет и играть на плохом газоне.

Ранее GazetaSPb рассказала, как фанаты отреагировали на заявку “Зенита” в Лигу чемпионов.