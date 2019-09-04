Арт-парк на Добролюбова назовут “Тучков буян”

Парк мог бы стать и “Романовским” или “Петроградским” — эти варианты набрали 22% и 11% соответственно.

В Петербурге завершилось голосование за название для арт-парка на Петроградской стороне. Самым популярным стало имя “Тучков буян”

На интернет-портале за вариант-победитель проголосовали 24 831 человек — имя набирает 27% голосов, заявил глава союза архитекторов Петербурга Олег Романов. Второго тура не планируется.

Портал начал работу 4 июля, чаще всего на нем голосовали граждане от 25 до 34 лет — их доля составила 28%. Парк мог бы стать и “Романовским” или “Петроградским” — эти варианты набрали 22% и 11% соответственно.

Ранее GazetaSPb сообщила, что паспорт стройки на Добролюбова по-прежнему свидетельствовал на конец августа, что там строят судебный квартал. Беглов предложил разбить парк вместо стройки административных зданий в Петроградском районе Петербурга в апреле.