По три города Австралии и Канады попали в топ-10 по уровню жизни

Вена снова лучше всех. Фото: pixabay.com

Вена снова лучше всех. Фото: pixabay.com

Москва встала на 68-ое место с самым высоким улучшением показателей за год.

Британский журнал Economist опубликовал собственный рейтинг городов по уровню жизни. Первое место снова заняла Вена.

Аналитики журнала, объединившиеся в подразделение EIU, опубликовали рейтинг из 140 мировых городов в среду 4 сентября. Австрийская столица набрала 99,1 балла из 100 и стоит на первом месте после двух австралийских городов — Мельбурна и Сиднея.

В десятку лучших городов попали японские Осака и Токио, Копенгаген, еще один австралийский населенных пункт Аделаида и три канадских города — Калгари, Ванкувер и Торонто.

Москва попала на 68-ое место. При этом столицу РФ отметили как город, который лучше остальных повысил показатели за прошедший год. Последнее место занял Дамаск.

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