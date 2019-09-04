Петербург получит трансферт в почти 10 миллиардов на сады и школы

Петербургу в 2019 году предоставят межбюджетный трансферт в размере 9 млрд 735 млн рублей. Соответствующее соглашение город в скором времени заключит с Министерством просвещения РФ.

Деньги планируется потратить на покупку помещений и зданий для 24 детских садов и четырех общеобразовательных школ.

«Это позволит создать в районах с интенсивным жилищным строительством дополнительные места для более чем 7 тыс. воспитанников детских садов и школьников», — сообщает администрация Петербурга.

Федеральные средства в бюджет города будут перечислены до конца 2019 года. Постановление, одобряющее соглашение с Министерством просвещения, в сентябре подписал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что правительство Петербурга выкупит в жилом микрорайоне ЖК «Солнечный город» здания и помещения для детских садов, школы и офиса врача общей практики.