Ряд микрофинансовых организаций в Ленобласти осудят за незаконные давление на должников

Судебные приставы Ленинградской области составили протоколы в отношении восьми микрофинансовых организаций, которые незаконным образом «давили» на должников.

По данным УФССП России по Ленобласти, за летние месяцы приставы выявили 11 нарушений законодательства в сфере защиты прав и интересов физлиц среди восьми микрофинансовых организаций. Компании использовали психологическое давление в отношении должников, при это используя незаконные методы.

Так, сотрудники организаций оскорбляли должников по телефону, оказывали на них психологическое давление, вводили в заблуждение насчет последствий невыполнения обязательств, распространяли личные сведения о должнике и задолженности, а также не предупреждали о записи разговоров.

Материалы дел передадут в районные суды.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Сосновом Бору разбираются с микрофинансовой организацией.