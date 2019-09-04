Ряд микрофинансовых организаций в Ленобласти осудят за незаконные давление на должников

Судебные приставы Ленинградской области составили протоколы в отношении восьми микрофинансовых организаций, которые незаконным образом «давили» на должников.
По данным УФССП России по Ленобласти, за летние месяцы приставы выявили 11 нарушений законодательства в сфере защиты прав и интересов физлиц среди восьми микрофинансовых организаций. Компании использовали психологическое давление в отношении должников, при это используя незаконные методы.
Так, сотрудники организаций оскорбляли должников по телефону, оказывали на них психологическое давление, вводили в заблуждение насчет последствий невыполнения обязательств, распространяли личные сведения о должнике и задолженности, а также не предупреждали о записи разговоров.
Материалы дел передадут в районные суды.
Ранее GazetaSPb сообщала, что в Сосновом Бору разбираются с микрофинансовой организацией.