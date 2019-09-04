Во Всеволожске Мультицентр отметил свой четвертый день рождения

Во Всеволожске Мультицентр отметил свой четвертый день рождения
День знаний состоялся в Мультицентре. Фото: https://pixabay.com/

Через полгода студенты получат диплом и смогут выйти из учреждения специалистами своего дела.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. О праздновании дня рождения и дня знаний в Мультицентре социальной и трудовой интеграции рассказал телеканал «ЛенТВ24».

В учреждении ребята уже четыре года осваивают такие профессии как швея, садовник, пекарь и многие другие. За это время из стен центра выпустились более 500 человек. В скором времени появятся новые направления подготовки.

Видео: ЛенТВ24

Студенты Мультицентра изучают не только теорию, но и практику, что помогает им при устройстве на работу. Сюда съезжаются не только жители Ленинградской области, но также Новгорода и даже Камчатки. Студентам предоставляется жилье – они селятся в центре. В общей сложности ребята осваивают новую профессию от двух до шести месяцев.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге и Москве студентами академии СК РФ стали 113 сирот. Всего туда зачислили 362 человека.

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