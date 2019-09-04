В Петербурге и Москве студентами академии СК РФ стали 113 сирот

В Петербурге и Москве студентами академии СК РФ стали 113 сирот
Фото: СК РФ

Всего туда зачислили 362 человека.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Обо всем рассказал исполняющий обязанности руководителя управления кадров Сергей Горяйнов, выступая с докладом перед председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Он заявил, что в московскую и петербургскую академии СК поступили 362 студента, из них 113 – это дети, оставшиеся без попечения родителей. Также в столицах будут учиться 72 подростка с тяжелой судьбой.

Также во время выступления Горяйнов напомнил, что в 2019 году открыли кадетский корпус в Волгограде – он стал самым крупным по количеству обучающихся. Туда принимают юношей с седьмого по 11 классы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Петербург оказался в топе самых невыгодных городов для студентов без квартир. Специалисты рассчитали среднюю зарплату в категории «студенты, без опыта» на основе 27 тысяч вакансий на сайте объявлений Авито.

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