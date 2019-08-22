Петербург оказался в топе самых невыгодных городов для студентов без квартир

В среднем цена однокомнатной квартиры в Петербурге составляет от 22 тысяч рублей в месяц. Фото: Pixabay

В среднем цена однокомнатной квартиры в Петербурге составляет от 22 тысяч рублей в месяц. Фото: Pixabay

У бесквартирных студентов будет уходить 60% дохода на аренду жилплощади в Санкт-Петербурге.

Наиболее невыгодной для студентов аренда жилья стала в Москве, Петербурге и Махачкале. Это показало исследование экспертов «Авито Недвижимость», результаты которого приводит ТАСС.

Специалисты рассчитали среднюю зарплату в категории «студенты, без опыта» на основе 27 тысяч вакансий на сайте объявлений Авито. Затем эксперты сопоставили среднюю стоимость аренды однушки и данную зарплату, и выяснили, что Петербург является вторым в рейтинге городов России, которые невыгодны для студентов. На аренду жилья у молодежи будет уходить около 60% от дохода.

По данным «Авито Недвижимость», в среднем цена однокомнатной квартиры в Петербурге составляет от 22 тысяч рублей в месяц. При этом, согласно словам экспертов, средняя заработная плата у студентов в Северной столице составляет почти 38 тысяч рублей в месяц.

Рейтинг невыгодны для студентов городов возглавила Москва, там студентам придется отдавать 80% зарплаты для аренды квартиры. На третьем месте находится Махачкала — 58% от дохода.

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