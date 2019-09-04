Терапевт рассказал о бесполезных анализах

Некоторые лабораторные исследования практически бесполезны, так что не стоит тратить на них свое время.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Новостью делится «Российская газета». Эксперт рассказал, что некоторые анализы можно не сдавать и перечислил, какие именно.

Один из них на лептин – анализ назначают, когда человек страдает от ожирения. Врач заявила, что это бессмысленно, так как очевидно, что гормон не в порядке, если последствия уже есть.

Женщинам, готовящимся в ЭКО, также не стоит тратиться на исследование уровня кортизола. Эксперт считает, что куда эффективнее сдать мочу, а не кровь.

Анализы на антитела тоже бесполезны, так как у взрослого человека их обычно довольно много. Из-за этого могут назначить таблетки, которые стоит принимать в редких случаях.

Гастростория и урезанный тест с углеродом-С13 куда эффективнее при подозрении на хеликобактер пилори, чем что-либо другое.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что российские врач запатентовали новый метод операции при раке простаты.