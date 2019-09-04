В соцсетях разыскивают жителя Мурино

Четвертые сутки о его месторасположении ничего неизвестно.

О пропаже молодого человека рассказала его сестра в социальной сети «Вконтакте». Она написала, что он не объявляется уже четыре дня, что вызывает большие подозрения. Жители Мурино не остались равнодушны к беде – они собираются по вечерам и ведут поиски, но пока что все безрезультатно. Известно, что юноша покинул дом 25 августа вечером на велосипеде. На нем были надеты спортивная кофта, брюки бежевые кеды. При нем не было рюкзака. Куда именно он направлялся – непонятно. До сих пор родственники не понимают, где находится разыскиваемый парень. Сегодня муринцы прочесывали территорию у станции метро «Девяткино».

Напоминаем, что недавно в России нашли девушку, которая пропала 20 лет – все это время она пробыла в приюте, а потом в приемной семье.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пятеро школьников пропали в Петербурге в первый учебный день. Они учились в разных школах, но до дома не дошли.