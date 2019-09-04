Для автомобилистов составили список опасных дорог Финляндии

Для автомобилистов составили список опасных дорог Финляндии
Фото: pixabay

У лосей начался осенний гон, так что иногда они могут становится причиной аварий.

Об этом стало известно 4 сентября. О самых опасных дорогах Финляндии сообщает портал Yle. Лоси довольно часто угождают под колеса автомобилей не только в России. Так, в 2018 году в соседней стране произошло более двух тысяч столкновений с рогатыми животными. Часть из них случались на железной дороге, но больше всего лоси и люди страдали на трассе номер четыре – она пересекает всю Финляндию, так что автомобилистам стоит быть внимательнее.

Шоссе номер восемь и шесть также опасны. Высока вероятность встречи с лосем и в районе Лаппеенранты. К слову, в стране проживает около 86,5 тысяч особей.

Напоминаем, что лоси также передвигаются по Ленинградской области. Водители не раз выкладывали фотографии с животными, прогуливающимися по дорогам.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что фигурантом уголовного дела стал бывший инспектор ДПС, застреливший лосиху.

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