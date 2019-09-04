Экс-помощница Началовой рассказала о дочери певицы

Девочка пошла в школу, а поклонникам погибшей артистки показалось, что юная Вера выглядит расстроенной.

Анна Исаева поделилась новостями в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что после публикации фотографии Веры, многие обеспокоились состоянием ребенка. Исаева заверила, что девочка чувствует себя нормально – дочка Началовой весела и смотрит на мир в ожидании только хорошего.

Сейчас Вера ходит в разные секции, где развивает многочисленные таланты – она занимается музыкой, рисует, участвует в школьном мюзикле. Все это, убеждена Исаева, у 12-летней девочки получается довольно хорошо. Для своих лет, поделилась экс-помощница Началовой, она размышляет слишком взросло. Уже сейчас Вера думает о будущей профессии и подходит к выбору со всей серьезностью.

«На тему несчастья, случившегося в ее жизни, мы стараемся не разговаривать, не теребить»,

— добавила Исаева в посте.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что семья Началовой просит у неравнодушных денег на установку памятника певице.