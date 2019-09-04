Ученые ищут лекарство от заикания

Испытания одного из препаратов прошли в Америке, симптомов после его приема стало меньше.

Исследования проводит команда ученых из Калифорнийского университета. Результатами поделился портал Science Daily. Наконец состоялись первые клинические испытания лекарства от заикания на людях. В нем участвовали девять мужчин, часть из которых выбили по неизвестной причине. Они принимали его на протяжении восьми недель, и он оказал положительное влияние. Люди стали меньше заикаться, быстрее говорить и читать. Также препарат уменьшил продолжительность заикания.

Хорошие результаты были у людей с умеренным заиканием, а вот участники с тяжелой формой столкнулись с проблемой.

Эксперты отмечают, что побочных эффектов выявить не удалось. Люди не жаловались на ухудшение здоровья или увеличение веса, как это было ранее.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые связали малоподвижный образ жизни с риском ранней смерти.