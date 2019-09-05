Умные светофоры установят еще в девяти городах России

Умные светофоры появятся в девяти городах России, в некоторых из них система уже установлена.

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе бизнес-диалога «Россия-Япония» на Восточном экономическом форуме, который проходил во Владивостоке, заявил, что проект «Умный светофор» реализуется в Воронеже и Москве уже не один год. В результате было решено расширить географию и включить в проект еще несколько городов. Работы проводит компания «Киасан».

Якушев отметил, что вопрос о реализации проектов будет затронут в ноябре настоящего года, на заседании российско-японской рабочей группы по развитию городской среды. Также в рамках заседания будут подведены итоги предыдущего этапа.

Проект направлен на решение проблем заторов на городских дорогах. Эффективность системы прослеживается на примере Воронежа. Там с момента установки обновленных светофоров количество заторов уменьшилось на 20%.

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