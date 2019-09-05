Жильцов дома на Аэродромной эвакуировали из-за пожара

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Инцидент случился в среду, 4 сентября.

В трехкомнатной квартире дома №21 по Аэродромной улице горел коридор. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. На место прибыли три пожарных расчета. В ходе устранения огня были эвакуированы 20 жильцов. Спасателям удалось ликвидировать огонь спустя два часа.

По информации ГУ МЧС России по Петербургу, сведения о пострадавших еще не поступали. Причины возгорания неизвестны.

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