Четверг в Петербурге будет теплым и без осадков

Сегодня, 5 сентября, в Северной столице обещают теплую погоду. Со слов специалистов Гидрометцентра города, день пройдет без дождей.

Ветер будет дуть с юга со скоростью до шести метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток не изменится. Днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. Ближе к ночи температура начнет снижаться и опустится до плюс 13 градусов, в пригородах температура снизится до +8 градусов.

Сухая погода в городе быстро сменится привычными для Петербурга дождями. Специалисты отмечают, что уже завтра, 6 сентября, город настигнут дожди и грозы.

Петербуржцы могут провести теплый день на фестивале #ДВИЖФЕСТ. Ранее в GazetaSPb сообщали, что мероприятие пройдет сегодня на площадке Севкабель Порт.