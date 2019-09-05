Водитель маршрутки в Петербурге угощает пассажиров конфетами

Петербуржец решил, что компания-перевозчик устроила сюрприз для детей на 1 сентября. Фото: скриншот Pikabu

Петербуржец решил, что компания-перевозчик устроила сюрприз для детей на 1 сентября. Фото: скриншот Pikabu

Мужчина платит за леденцы из собственного кармана и тратит на угощение около 800 рублей в месяц.

Житель Санкт-Петербурга рассказал в Интернете о водителе маршрутки, который угощает пассажиров конфетами. Мужчина покупает сладости за свой счет.

Пользователь рассказал в соцсети Pikabu, что зашел в салон маршрутки и увидел сложенные леденцы у рулона билетов рядом с водителем. Слово “угощайтесь” на приклеенной бумажке недвусмысленно призывало немедленно попробовать конфеты.

Петербуржец решил, что компания-перевозчик решила устроить праздник для детей к 1 сентября, но водитель в ответ на вопрос признался, что покупает конфеты за свой счет и делает так уже не первый месяц. Он рассказал, что он тратит на конфеты в среднем 800 рублей в месяц, но ему совсем не жалко такой суммы.

Пользователи соцсети отреагировали на новость по-разному: кто-то остался искренне доволен работой водителя, другие вспомнили о случаях, когда угощения от таксистов и маршрутчиков не доводили до добра.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Петербурге нашли кондуктора трамвая, фасующего мелочь по пакетикам.