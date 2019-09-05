Под Володарским мостом перевернулся внедорожник

Под Володарским мостом перевернулся внедорожник
Водитель остался жив. Фото: vk.com/spb_today

Под Володарским мостом в Петербурге перевернулся внедорожник. Водитель в результате дорожно транспортного происшествия остался невредим.

Mitsubishi Pajero лежит на крыше в сторону проспекта Обуховской Обороны. На место происшествия прибыли спасатели.

На опубликованных в соцсети «ВКонтакте» фотографиях видно, что в результате удара в иномарке сработали подушки безопасности. Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербрг». В комментариях пользователи недоумевают, каким образом иномарке удалось перевернуться и с какой скоростью она двигалась.

Ранее в GazetaSPb сообщали о госпитализации воспитанника детского дома. Подростка доставили в больницу с алкогольным отравлением. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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