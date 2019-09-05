Школу Калининского района наводнили тараканы

Администрация учебного заведения не успела как следует подготовиться к возвращению детей. Фото: скриншот VK

Администрация учебного заведения не успела как следует подготовиться к возвращению детей. Фото: скриншот VK

Видеозапись из столовой появилась в Интернете в первые дни нового учебного года.

Жители Калининского района Петербурга обнаружили тараканов в столовой одной из районных школ. Видеозапись из школы появилась в социальных сетях утром в четверг.

Автор записи утверждает, что нашла тараканов в школе №72. Женщина показывает насекомых, бегающих по столам и стульям в столовой и по полу. Запись сделана в первые дни нового учебного года 2019/2020 года. Вероятно, администрация учебного заведения не успела как следует подготовиться к возвращению детей — скоро в ОУ нагрянут санитарные инспекторы и проверяющие из Роспотребнадзора. Не исключено, что столовую могут закрыть на санобработку на несколько дней.

Пользователи соцсетей обсуждают запись и вспоминают, как в 2006 году тараканов объявляли вымершими из-за электромагнитных излучений человеческих гаджетов.

Ранее GazetaSPb сообщила, что тараканы приспосабливаются к разным ядам.