Иномарки заблокировали проезд трамваям на Большой Пороховской

В Петербурге на Большой Пороховской произошло ДТП с двумя иномарками. Автомобили столкнулись на трамвайных путях.

Инцидент произошел сегодня, 5 сентября, около 12 часов дня. Со слов пользователя в соцсети «ВКонтакте», водитель Volvo решил развернуться через трамвайные пути, но не удостоверился в безопасности маневра. В результате чего иномарка столкнулась с Nissan, который ехал по путям в это время.

У Volvo отвалился бампер, а также поврежден капот. Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Участники аварии ждут сотрудников ГИБДД. Их состояние не сообщается. Автомобили заблокировали проезд трамваям.

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