Карманник вытащил из рюкзака туристки более 35 тыс. у Казанского собора

У Казанского собора в Северной столице карманник украл у туристки более 35 тыс. рублей.

Инцидент произошел во вторник, 4 сентября, около половины шестого вечера. Жертвой вора стала туристка из Китая. Неизвестный вытащил деньги из ее рюкзака.

С заявлением о случившемся женщина обратилась в отдел полиции. Как стало известно GazetaSPb, в настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку по факту хищения денежных средств.

Ранее в GazetaSPb сообщали, какие мужчины больше всего привлекают женщин. Опрос проводили специалисты ВЦИОМ. Более 79% россиянок заявили, что им нравятся не нравится борода. В пользу усов проголосовало лишь 9% женщин. Около 10% мужчин носят бороды, чтобы выглядеть старше и мужественнее.