Россиянки рассказали, каких мужчин они считают привлекательными

Более 90% мужчин никогда не носили бороду. Фото: pixabay.com

Более 90% мужчин никогда не носили бороду. Фото: pixabay.com

Россиянки рассказали, какие мужчины, по их мнению, отличаются особой привлекательностью.

Почти 70% опрошенных женщин предпочитают гладковыбритых мужчин. 22% привлекает наличие щетины, 11% проголосовали за аккуратную бороду. Усы нравятся лишь 9% россиянок. Оставшимся 7% нет никакого дела до этого.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, более 90% мужчин никогда не носили бороду. Около 90% рассказали, что не отращивали банкенбарды. Усы не нравятся 71% мужчин.

Около 35% обладателей длинных бород признались, что ленятся за ними ухаживать, 30% сказали, что привыкли к бороде. 16% уверены, что борода придает им мужества, а 10% хотят при помощи нее выглядеть старше.

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