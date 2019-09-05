Россиянки рассказали, каких мужчин они считают привлекательными

Россиянки рассказали, какие мужчины, по их мнению, отличаются особой привлекательностью.
Почти 70% опрошенных женщин предпочитают гладковыбритых мужчин. 22% привлекает наличие щетины, 11% проголосовали за аккуратную бороду. Усы нравятся лишь 9% россиянок. Оставшимся 7% нет никакого дела до этого.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, более 90% мужчин никогда не носили бороду. Около 90% рассказали, что не отращивали банкенбарды. Усы не нравятся 71% мужчин.
Около 35% обладателей длинных бород признались, что ленятся за ними ухаживать, 30% сказали, что привыкли к бороде. 16% уверены, что борода придает им мужества, а 10% хотят при помощи нее выглядеть старше.
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