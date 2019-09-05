Путин озвучил идею о выдаче ипотеки под 2%

Путин озвучил идею о выдаче ипотеки под 2%
На первом этапе льготные условия также будут распространяться на владельцев "дальневосточных гектаров". Фото: https://pixabay.com/

Президент РФ сообщил о запуске специализированной ипотечной программы для молодых семей Дальневосточного федерального округа.

В рамках этой программы процентная ставка по ипотеке составит для жителей ДФО всего 2% годовых. Новую программу президент озвучил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Путин также предложил не откладывать запуск, а начать реализацию льготных условий уже с 2019 года сроком на пять лет.

Президент объяснил, что это необходимый срок для того, чтобы просчитать объемы финансирования их его источники в будущем. Программа предположительно будет распространяться на первичный рынок жилья.

По информации ТАСС, ожидается, что нововведением воспользуется каждая вторая семья.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что долги россиян по ипотеке превысили 7 триллионов рублей.

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