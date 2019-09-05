В Гатчине отреставрировали Смоленские ворота за 41 млн рублей

Завершились реставрационные работы Смоленских ворот, расположенных на въезде в Гатчину с юга города.

Сейчас строители снимают леса с объекта культурного наследия федерального значения. За время работ были отреставрированы декорированные мраморные колонны с бронзовыми капителями и базами. Кроме того, первоначальный облик вернули и военным арматурам — доспехи со шлемом, щитами и мечом, расположенным на пилонах.

Также в порядок привели и прилегающую к воротам территорию и оборудовали художественную подсветку памятника.

Порядка 41,4 млн рублей было выделено из бюджета области на реставрационные работы, которые велись с января этого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Смоленские ворота были построены в начале 1830-х годов архитектором В.А. Глинкой.

Ранее GazetaSPb сообщала, что уличные художники создали масштабный стрит-арт в Гатчине.