В колледжах закроют набор по 32 устаревшим профессиям

В колледжах закроют набор по 32 устаревшим профессиям
Профессии "слесарь", "токарь" и "автомеханик" признаны неактуальными. Фото: Pixabay

Минпросвещения России намерено в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные заведения по ряду специальностей, признанных устаревшими.

В перечень попали 32 неактуальные профессии и специальности, среди которых «оптик-механик», «слесарь», «токарь», «автомеханик», «технология продукции общественного питания» и ряд других. О сокращении профессий в колледжах России сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Подобная мера направлена на прекращение обучения по устаревшим программам, не соответствующим требованиям современного рынка труда. Однако, она не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям.

Ранее GazetaSPb сообщала, что из российских колледжей исчезнет около 100 специальностей. Около 100 специальностей и профессий, которым за последние годы никто, или почти никто, не обучался уберут из списка доступных вариантов для обучения.

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