В Колпино двух мальчиков сбил автомобиль

Дети получили травмы, но угрозы жизни нет. Их госпитализировали с места происшествия.

Все случилось сегодня утром, 5 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях, а также Telegram-канал «Аварийный Петербург», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Авария произошла в Колпино на улице Братьев Радченко. Два мальчика, 10 и 11 лет, переходили дорогу вне пешеходного перехода. Их намерения не были известны водителю, так как они стояли за автобусом. Дети получили травмы, им вызвали карету скорой помощи. Насколько серьезные повреждения они получили – не уточняется, но говорится, что все остались живы.

Ранее в GazetaSpb сообщалось, что под колеса автомобиля попал трехлетний мальчик во Всеволожске. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас он находится в реанимации с серьезными травмами головы и груди.