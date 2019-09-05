В Колпино двух мальчиков сбил автомобиль

В Колпино двух мальчиков сбил автомобиль
Пострадали дети 10 и 11 лет. Фото: Скриншот

Дети получили травмы, но угрозы жизни нет. Их госпитализировали с места происшествия.

Все случилось сегодня утром, 5 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях, а также Telegram-канал «Аварийный Петербург», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Авария произошла в Колпино на улице Братьев Радченко. Два мальчика, 10 и 11 лет, переходили дорогу вне пешеходного перехода. Их намерения не были известны водителю, так как они стояли за автобусом. Дети получили травмы, им вызвали карету скорой помощи. Насколько серьезные повреждения они получили – не уточняется, но говорится, что все остались живы.

Ранее в GazetaSpb сообщалось, что под колеса автомобиля попал трехлетний мальчик во Всеволожске. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас он находится в реанимации с серьезными травмами головы и груди.

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