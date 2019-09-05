Эрдоган грозит Европе наплывом сирийских беженцев

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Евросоюзу новым миграционным кризисом. Для этого, по его словам, ему достаточно открыть границы для беженцев.
Эрдоган заявил, что Турция откроет сирийским беженцам проход в Европу в случае, если страны Запада не окажут поддержку Анкаре в решении проблемы с размещением беженцев. Об этом Эрдоган заявил во время выступления перед членами правящей в государстве партии, его слова передает The Guardian.
По словам турецкого лидера, Турция будет вынуждена открыть границы, поскольку республика устала «справляться с этим бременем в одиночку». Он добавил, что Турция не сможет бесконечно «тянуть этот груз».
Издание отмечает, что Турция разместила в стране более 3,6 млн беженцев из Сирии. В случае, если границы откроют, новый поток мигрантов в ЕС быстро «переплюнет» предыдущий миграционный кризис.
Ранее GazetaSPb сообщала, что Германия намерена лишать мигрантов статуса беженца за поездки на родину.