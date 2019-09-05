Эрдоган грозит Европе наплывом сирийских беженцев

Эрдоган грозит Европе наплывом сирийских беженцев
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: wikipedia.org

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Евросоюзу новым миграционным кризисом. Для этого, по его словам, ему достаточно открыть границы для беженцев.

Эрдоган заявил, что Турция откроет сирийским беженцам проход в Европу в случае, если страны Запада не окажут поддержку Анкаре в решении проблемы с размещением беженцев. Об этом Эрдоган заявил во время выступления перед членами правящей в государстве партии, его слова передает The Guardian.

По словам турецкого лидера, Турция будет вынуждена открыть границы, поскольку республика устала «справляться с этим бременем в одиночку». Он добавил, что Турция не сможет бесконечно «тянуть этот груз».

Издание отмечает, что Турция разместила в стране более 3,6 млн беженцев из Сирии. В случае, если границы откроют, новый поток мигрантов в ЕС быстро «переплюнет» предыдущий миграционный кризис.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Германия намерена лишать мигрантов статуса беженца за поездки на родину.

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