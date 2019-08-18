Германия намерена лишать мигрантов статуса беженца за поездки на родину

С начала 2019 года в Германии отозвали 62 тысячи статусов беженца. Фото: pixabay

С начала 2019 года в Германии отозвали 62 тысячи статусов беженца. Фото: pixabay

МВД Германии допускает возможность лишения статуса беженцев мигрантов, которые выезжают на родину.

О возможном лишении статуса беженцев сирийцев, уезжающих на родину о время отпуска, заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. Согласно словам главы МВД Германии, которые приводит издание Bild, если беженец, гражданин Сирии, регулярно ездит к себе на родину, то он не может ссылаться на то, что там он подвергается преследованиям.

Зеехофер заявил, что в таком случае ведомство будет вынуждено отозвать у мигрантов статус беженца. В связи с этим, миграционное ведомство намерено отслеживать все поездки мигрантов, имеющих правовой статус беженца.

С начала 2019 года в Германии отозвали 62 тысячи статусов беженца, среди которых почти 40 тысяч у сирийцев, однако это могло быть сделано по причинам, не связанным с поездками на родину.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что беженец в Германии покусал женщину-полицейского и ее собаку. На юго-западе Германии в городе Ротвайле в этот уикенд прошел фестиваль, на котором полиция задержала беженца, пугавшего публику ножом.