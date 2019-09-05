Беглов рассказал о планах благоустроить парки в Петербурге

Он перечислил, какие именно зоны приведут в порядок в ближайшем будущем.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Обо всем врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в рамках программы на 78 канале. Он заявил, что парки делают отдых петербуржцев комфортным, так что программа благоустройства продолжится. В скором времени возьмутся за Юнтоловский парк, парк Академика Сахарова, Южно-Приморский, Пискаревский парки и многие другие. Для этого было увеличено финансирование на комплексное благоустройство – до четырех миллиардов рублей.

Беглов подчеркнул, что парки должны быть не только чистыми и зелеными, но также интересными – это привлечет молодежь.

«Мы уже придумали несколько таких интересных вариантов. Когда доработаем — предложим горожанам обсудить проекты современных общественных пространств»,

— заинтриговал врио губернатора.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Беглов пообещал благоустроить Петербург к Евро-2020.