Беглов пообещал увеличить количество ремонтируемых дорог

В 2020 году отремонтирует больше дорог, чем в этом. Фото: https://pixabay.com

В 2020 году отремонтирует больше дорог, чем в этом. Фото: https://pixabay.com

Он хочет, чтобы в ближайшее время в порядок привели в полтора раза больше дорог, чем обычно.

Об этом стало известно 5 сентября. Обо всем рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках программы «Новый взгляд» на телеканале «78». Он заявил, что в 2020 году отремонтируют максимально возможное количество дорог. В текущем же году выделили средства на 120 километров полотна.

«Каждый год добавлять на ремонт дорог 25-30%»,

— назвал одну из важнейших задач глава города.

Напоминаем, что врио губернатора также рассказал о том, как важно, чтобы жители города принимали участие в распределении бюджета. Он готов согласовывать с людьми свои решения, чтобы жизнь петербуржцев становилась лучше.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что нашелся подрядчик для ремонта Выборгского шоссе. В конкурсе приняла участие только одна компания, которая и займется приведением в порядок участка дороги.