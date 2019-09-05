Мамаев и Кокорин рассчитывают на условно-досрочное освобождение из колонии

Суд рассмотрит их ходатайства уже этим утром. У футболистов, кажется, есть все шансы.

Об этом стало известно сегодня, 6 сентября. Слушание состоится в девять часов утра – Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат надеются, что Алексеевский районный суд Белгородской области позволит им раньше срока покинуть колонию, передает ТАСС.

Если их ходатайства удовлетворят, то все осужденные выйдут из тюрьмы уже в этом месяце. В противном случае им предстоит ждать до декабря 2019 года.

Уточняется, что руководство исправительного учреждения готово дать спортсменам положительную характеристику. Они не нарушали правил, пропагандировали здоровый образ жизни, так что их поддерживают в желании выйти по УДО.

Напоминаем, что игроков «Зенита» и «Краснодара» признали виновными в двух драках в Москве, в результате которых пострадали люди.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Кокорин стал лучшим в матче исправительных колоний.