Беглов хочет, чтобы в каждом районе города была зеленая зона

Это важно, ведь мы живем в промышленном мегаполисе, напомнил врио губернатора.

Об этом стало известно 5 сентября. Своим мнением глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился в рамках программы «Новый взгляд», которая выходит на «78» телеканале. Он заявил, что в каждом районе города должна появиться благоустроенная зеленая зона, куда местные жители смогут ходить гулять.

Так как Петербург – промышленный город, парк и скверы являются его важными составляющими. Они – легкие мегаполиса, поэтому чем больше зеленых зон, тем чище воздух и здоровее горожане. Беглов уверил, что на Туристской улице не будут строить торговый центр, потому что люди просят благоустроить сквер.

«Поставили новые скамейки, детскую площадку, wi-fi сделали. И жизнь закипела»,

— поделился врио губернатора результатами проделанной работы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Беглов рассказал о планах благоустроить парки в Петербурге.