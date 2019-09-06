Французского студента могли случайно сжечь вместе с мусором

Неделю назад в Тулузе, городе на юге Франции, исчез студент. Сейчас предполагается, что молодой человек, будучи пьяным, упал в мусоросборник.

Семья 21-летнего Этьена Мари обратилась с заявлением в полицию неделю назад, однако поиски до сих пор не увенчались успехом. Эту информацию сообщили в агентстве РИА Новости. Проанализировав городские камеры наблюдения, следствие выяснило, что студент возвращался домой после встречи с друзьями и уснул на тротуаре. На камерах видно, что после молодой человек забирается в мусорный контейнер.

Утром бак забрали сборщики мусора, но нет никаких сведений, что Этьен успел выбраться. На данный момент следствие со всей серьезностью изучает версию гибели молодого человека на мусоросжигательном заводе.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что до конца года в Ленобласти обещают установить 905 новых площадок для сбора мусора.