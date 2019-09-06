В Петербурге отметили День промышленности

В Петербурге отметили День промышленности
Вечер завершился выступлением группы "Любэ", презентовавшей свою новую композицию, посвященную городу. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

К празднику присоединился врио губернатора СанктПетербурга Александр Беглов, который поздравил всех причастных к отрасли.

Как отметил глава города, именно в Петербурге исторически происходило индустриальное развитие России. Первый промышленный транспорт строили в нашем городе. Беглов назвал промышленность «щитом Петербурга«, отметив, что нынешние работники отрасли продолжают дело тех, кто трудился на благо города в блокадное время. Врио губернатора также выразил благодарность ветеранам труда и вручил сотрудникам Почетные грамоты и благодарственные письма. Об этом сообщает прессслужба Администрации СанктПетербурга.

День промышленности в СанктПетербурге отмечают 10 сентябряв день, когда Петр I основал Адмиралтейские верфи, первое промышленное предприятие.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что промышленность получит от Александра Беглова 200 млн рублей.

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