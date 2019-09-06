В Петербурге отметили День промышленности

К празднику присоединился врио губернатора Санкт—Петербурга Александр Беглов, который поздравил всех причастных к отрасли.

Как отметил глава города, именно в Петербурге исторически происходило индустриальное развитие России. Первый промышленный транспорт строили в нашем городе. Беглов назвал промышленность «щитом Петербурга«, отметив, что нынешние работники отрасли продолжают дело тех, кто трудился на благо города в блокадное время. Врио губернатора также выразил благодарность ветеранам труда и вручил сотрудникам Почетные грамоты и благодарственные письма. Об этом сообщает пресс—служба Администрации Санкт—Петербурга.

День промышленности в Санкт—Петербурге отмечают 10 сентября — в день, когда Петр I основал Адмиралтейские верфи, первое промышленное предприятие.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что промышленность получит от Александра Беглова 200 млн рублей.