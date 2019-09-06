Роструд назвал самые высокооплачиваемые сферы труда

Наиболее высокие зарплаты, от 80 тысяч рублей в месяц, предлагаются в производственной, транспортной, строительной и нефтедобывающей сферах.
Как сообщают РИА Новости, достойно оплачивается труд водителей бульдозера и грузового транспорта, геодезистов, механиков, инженеров, сварщиков, а также прорабов и начальников строительных участков.
Выгодные условия предоставляются летчикам и капитанам. Их труд зачастую оценивается в 300-400 тысяч рублей. Не менее ценными оказались машинисты горных выемочных машин с зарплатами в 200 тысяч рублей в месяц.
Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об исследовании экспертов, заявивших, что средняя зарплата россиян за последние 20 лет выросла в 20 раз. На сегодняшний день сумма заработной платы граждан в среднем по всей стране составляет 30 тысяч рублей.