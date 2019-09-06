В Индии 74-летняя женщина родила двух девочек

Мать и новорожденные здоровы и не имеют осложнений. Фото: pixabay.com

Мать и новорожденные здоровы и не имеют осложнений. Фото: pixabay.com

Жительница Индии стала мамой в возрасте 74 лет. Мангаямма родила двойню в четверг, 5 сентября, в штате Андхра-Прадеш.

Женщина забеременела с помощью искусственного оплодотворения, роды пришлось проводить при помощи кесарева сечения. В результате женщина родила двух девочек.

Как сообщает Hindustan Times, несмотря на операцию, все прошло гладко.

Семья будет получать молоко для кормления из донорского банка, так как кормить самостоятельно женщина не сможет. Врачи также отметили, что ей удалось родить благодаря отсутствию диабета и гипертензии.

Отцу семейства 80 лет. Они узаконили брак в 1962 году, но родить ребенка до настоящего момента так и не удавалось.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что россиянка родила третью двойню подряд.